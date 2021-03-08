مقتل متظاهرين فى ميانمار وإغلاق المحال والشركات فى يانجون

جدة - نرمين السيد - أغلقت المتاجر والشركات والبنوك، أبوابها فى يانجون، اليوم الإثنين، فى استجابة للدعوة التى أطلقتها النقابات المهنية الرئيسية لوقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الانقلاب العسكرى فى ميانمار.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد شهود مقتل شخصين عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين فى بلدة ميتكينا الشمالية اليوم الإثنين، إضافة إلى إصابة آخرين.

وأظهرت تسجيلات مصورة على فيس بوك أن حشودًا تتظاهر ضد الانقلاب العسكرى، تجمعت هناك وفى مدينة ماندالاى ثانى أكبر مدن البلاد، وفى مدينة مونيوا إلى الغرب.

ودعت 9 اتحادات عمالية على الأقل، منها قطاعات البناء، والزراعة، والصناعة، شعب ميانمار، للإضراب عن العمل لإنهاء انقلاب 1 فبراير العسكرى، وإعادة تنصيب حكومة أونغ سان سو تشى المنتخبة.

وفى بيانها، قالت الاتحادات العمالية إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادى سيدعم الجيش "الذى يقمع شعب ميانمار".