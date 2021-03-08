الجامعة العربية: ندعم الجهود الرامية إلى تسوية وطنية للأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين، يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا، حيث ناقشا آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسى متكامل للوضع فى البلاد.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط، أكد خلال اللقاء على التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء فى ليبيا فى كل جهد يرمى إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، ومساندتها للجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها فى خارطة الطريق التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى الليبى، وصولاً إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى توافق الليبيون على عقدها فى ديسمبر القادم.

كما شدد أبو الغيط على أن كافة هذه الجهود لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذى يستوجب الشروع فى تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذى تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التى تمر بها الدولة الليبية.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد للمبعوث الأممى دعم ومساندة الجامعة للدور الذى يقوم به وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكاملى بين الجامعة والأمم المتحدة فى سبيل دفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بما فى ذلك عبر تعزيز هذا الجهد فى إطار عملية برلين، وكذا تحت غطاء اللجنة الرباعية التى تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.

وذكر المصدر أن كوبيش عبر من ناحيته عن تقديره للدور الذى تقوم به الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً لجهود تسوية الأزمة الليبية، وخاصة فى هذه المرحلة الهامة والدقيقة التى تشهدها عملية الانتقال فى البلاد بعد اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة، واستعداد مجلس النواب الليبى للانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وأهمية توحد المجتمع الدولى فى مرافقة الليبيين للوصول إلى هدف تنظيم وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى.

كما أكد كوبيش على التزامه بتوثيق التعاون القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة دفعاً لكل هذه الجهود فى سياق الالتزام الأصيل للمنظمتين بالحفاظ على سيادة ووحدة أراضى الدولة الليبية ودعم كل ما يمكنها من استعادة أمنها واستقرارها وينهى حالة الانقسام بين أبنائها بعيداً عن كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية فى البلاد.