الرئيس العراقى: زيارة البابا فرنسيس رسالة تضامن إنسانية كبيرة

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الإثنين، بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق، قائلا إنها :"تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة.. تواجد البابا بيننا سيبقى فى قلوب جميع العراقيين".





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