رئيس الحكومة الليبية يناشد البرلمان بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة 

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، اليوم الإثنين، إن مسار تشكيل الحكومة كان صعبًا، مناشدًا البرلمان الليبى المجتمع فى سرت لتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة بعد التصويت على الثقة.





وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، أكد رئيس الحكومة الليبية أنه لا يجب على الحكومة وخريطة الطريق استثناء أحد، لافتًا إلى أن الأزمة اليوم هى أزمة صراع وحرب وأزمة ثقة.

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