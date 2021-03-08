مجلس وزراء الداخلية العرب: الأعمال الحوثية ترقى إلى جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - قال بيان صادر عن الأمانة العامة، إن المجلس يستنكر الأعمال العدائية المتكررة التى تقوم بها مليشيات الحوثى الإرهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البيان، إن الهجومين الإرهابيين الذين وقعا أمس على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو فى مدينة الظهران إنما يؤكدان من جديد النوايا الحقيقية لهذه العصابات الإجرامية المتمثلة فى تقويض السلم والاستقرار فى المنطقة وتهديد مصادر الطاقة العالمية، كما يؤكد مرة أخرى الدعم الكبير الذى تتلقاه من بعض القوى الإقليمية التى تناصب المملكة والعالم العربى العداء.