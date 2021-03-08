جدة - نرمين السيد - قال بيان صادر عن الأمانة العامة، إن المجلس يستنكر الأعمال العدائية المتكررة التى تقوم بها مليشيات الحوثى الإرهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان، إن الهجومين الإرهابيين الذين وقعا أمس على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو فى مدينة الظهران إنما يؤكدان من جديد النوايا الحقيقية لهذه العصابات الإجرامية المتمثلة فى تقويض السلم والاستقرار فى المنطقة وتهديد مصادر الطاقة العالمية، كما يؤكد مرة أخرى الدعم الكبير الذى تتلقاه من بعض القوى الإقليمية التى تناصب المملكة والعالم العربى العداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس وزراء الداخلية العرب: الأعمال الحوثية ترقى إلى جرائم حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.