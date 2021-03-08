الاحتلال الاسرائيلى يعتقل مواطنين ويصيب آخرين عقب قمع فعالية احتجاجية على...

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين وأصابت مواطنا بقنبلة غاز في قدمه والعشرات بالاختناق عقب قمع فعالية احتجاجية على تجريف الأراضي شرق يطا جنوب محافظة الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد طلب فحيص (60 عاما) ونصر النواعجة (40 عاما) خلال الوقفة. وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تظاهروا احتجاجا على تجريف أراضيهم شرق يطا، لتوسيع مستوطنة "ماعون"، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، فيما أصيب مواطن بقنبلة غاز بشكل مباشر في قدمه.

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