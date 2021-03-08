روسيا: تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 10.253 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس فى البلاد إلى 4.333.029 ملايين حالة مؤكدة.





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