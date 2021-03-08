عاجل.. إصابة الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة السورية، إنه بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحى المنزلى التى ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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