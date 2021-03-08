الرئاسة اللبنانية: قطع الطرقات عمل تخريبى يهدف لضرب الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف عون، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد، مطالبا الجيش وأجهزة الأمن بعدم السماح بسد الطرق.
وكان مواطنون لبنانيون قد أقدموا على قطع الطرقات فى جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار.
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