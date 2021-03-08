السفارة الأمريكية فى الرياض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وأمنها

جدة - نرمين السيد - أدانت السفارة الأمريكية فى الرياض، محاولات الاعتداء الأخيرة للحوثيين على السعودية، مؤكدة أنها تظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعى للسلام وعدم احترامهم للحياة البشرية.





وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان ، إن "واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وأمنها، وتقف إلى جانب الرياض وشعبها"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وكانت ميليشيا الحوثى قد شنت أمس هجومين إرهابيين على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو فى مدينة الظهران.

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