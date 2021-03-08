جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، موقف المملكة الثابت فى دعم السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، والمساس بمقدراتها والإضرار بمصالحها ومنشئاتها الحيوية، وتهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.
وطالب المجتمع الدولى والإقليمى البرلمانى بإدانة الأعمال الإجرامية الحوثية الإرهابية، التى تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى، مشيدا بدور وجاهزية وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن التى تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، وحماية أمن واستقرار السعودية والمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين: الإرهاب الحوثى يهدد أمن المنطقة والعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.