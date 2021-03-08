البحرين: الإرهاب الحوثى يهدد أمن المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، موقف المملكة الثابت فى دعم السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، والمساس بمقدراتها والإضرار بمصالحها ومنشئاتها الحيوية، وتهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وطالب المجتمع الدولى والإقليمى البرلمانى بإدانة الأعمال الإجرامية الحوثية الإرهابية، التى تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى، مشيدا بدور وجاهزية وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن التى تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، وحماية أمن واستقرار السعودية والمنطقة.