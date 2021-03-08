احتجاجات لبنانية تطالب باستقالة عون وتسليم السلطة للجيش

جدة - نرمين السيد - واصل لبنانيون احتجاجاتهم، اليوم الإثنين، وقطعوا الطرقات فى كافة مناطق البلاد، لليوم السابع على التوالى، احتجاجًا على تردى الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار.





وقطع المحتجون الطرقات فى بيروت وفى شمال وشرق وجنوب البلاد وفى جبل لبنان، حيث جابت مسيرات أحياء مدينة طرابلس، مرددين هتافات تطالب بـ"استقالة جميع المسؤولين ومحاكمتهم". ورفع بعضهم لافتات كتبوا عليها: "الشعب عم بيموت شو ناطرين". كما طالب المحتجون الجيش اللبنانى بتسلم مقاليد الأمور، داعيين النخب السياسية إلى الاستقالة، معتبرين أنها أوصلت الأوضاع فى البلاد إلى الانهيار، كما أيد محتجون فى جبل لبنان طروحات البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى عن حياد لبنان، داعيين الرئيس ميشال عون إلى الاستقالة. ووصل سعر صرف الدولار فى لبنان إلى 10.350 ليرة للدولار حتى الآن، وبلغ أمس 11 ألفاً، بينما السعر الرسمى للدولار هو 1507.5 ليرات لبنانية.

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