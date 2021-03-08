أخبار اليمن : عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 117.4 مليون حالة

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 117.4 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 117 مليونا و450 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يزيد عن 964 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين و605 آلاف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الأحد، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً ملموساً في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 372 ألفا و306 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,736 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وأصبحت البرازيل بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، وتصدرت العالم في الحصيلة اليومية، إذ تقدمت أمس لليوم الأول على أمريكا التي كانت تتصدر العالم في تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية عالميا، كما تقدمت عليها لليوم السادس على التوالي في تسجيل أعلى حصيلة إصابات جديدة كل 24 ساعة.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (537,838 وفاة)، والبرازيل (265,500 وفاة)، والمكسيك (190,604 وفيات)، والهند (157,890 وفاة)، وبريطانيا (124,501 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,696,250 إصابة)، والهند (11,229,398 إصابة)، والبرازيل التي تخطت عتبة الـ 11 مليون مسجلة (11,019,344 إصابة)، وروسيا (4,322,776 إصابة)، وبريطانيا (4,218,520 إصابة).