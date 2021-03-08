استمرار خروقات الحديدة واستشهاد واصابة مواطنين بصنعاء وتعز
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بنيران المرتزقة وغارات الطيران في أمانة العاصمة ومحافظة تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و 11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 118 قذيفة و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
ومن بين الخروقات غارة جوية لطيران حربي على منطقة العرج في مديرية باجل وست غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 وحيس والفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 وحيس والدريهمي والجبلية وحيس.
وأكد المصدر إصابة أربعة مواطنين بينهم طفلان نتيجة غارات طائرات العدوان على العاصمة، مبيناً أن طيران العدوان شن خمس غارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان.
وأشار المصدر إلى استشهاد المواطن محمد محمد غالب متأثراً بإصابته من قناصة المرتزقة في قرية الزوة بمديرية المسراخ محافظة تعز الخميس الماضي، فيما أصيبت طفلة معاقة نتيجة استهداف مرتزقة العدوان باص المعاقين في حارة العلبة بمديرية صالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة واستشهاد واصابة مواطنين بصنعاء وتعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.