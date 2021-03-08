أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة واستشهاد واصابة مواطنين بصنعاء وتعز

استمرار خروقات الحديدة واستشهاد واصابة مواطنين بصنعاء وتعزاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بنيران المرتزقة وغارات الطيران في أمانة العاصمة ومحافظة تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و 11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 118 قذيفة و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات غارة جوية لطيران حربي على منطقة العرج في مديرية باجل وست غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 وحيس والفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 وحيس والدريهمي والجبلية وحيس.

وأكد المصدر إصابة أربعة مواطنين بينهم طفلان نتيجة غارات طائرات العدوان على العاصمة، مبيناً أن طيران العدوان شن خمس غارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان.

وأشار المصدر إلى استشهاد المواطن محمد محمد غالب متأثراً بإصابته من قناصة المرتزقة في قرية الزوة بمديرية المسراخ محافظة تعز الخميس الماضي، فيما أصيبت طفلة معاقة نتيجة استهداف مرتزقة العدوان باص المعاقين في حارة العلبة بمديرية صالة.

