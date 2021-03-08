أخبار اليمن : خبراء يكشفون عن مأكولات تمدك بـ“فيتامينات السعادة”

خبراء يكشفون عن مأكولات تمدك بـ“فيتامينات السعادة”بعد العثور على الأشياء التي تجعلنا مبتهجين أمرا صعبا في الوقت الحالي. ورغم ذلك، فإن إحدى الطرق للمساعدة في تحسين المزاج هي نظامنا الغذائي.

وعلى وجه التحديد، يمكن تعزيز المزاج من خلال التأكد من الحصول على الفيتامينات والمعادن المناسبة التي يحتاجها الجسم ليعمل في أفضل حالاته.

وفي عالم مثالي، نحصل على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها من الطعام الذي نضعه في أطباقنا، ولكن الحقيقة هي أن الحياة مزدحمة، ولا يمكننا دائما التأكد من أننا نتناول نظاما غذائيا متوازنا تماما.

لذلك، كشف عدد من الخبراء عن مجموعة من مكملات الفيتامينات الرئيسية التي قد تساعد في دعم الصحة العقلية، والحفاظ على المعنويات عالية:

1. فيتامين B12:

ويوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك، لذلك إذا كنت تحاول تقليل استهلاكك هذا العام، فعليك التفكير في تناول مكمل والبحث عن الأطعمة المدعمة بالفيتامين.

2. أوميغا 3:

أشارت مجموعة من الدراسات الصغيرة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في اضطرابات المزاج.

وتعد الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى المكسرات والبذور، مصادر رائعة لأوميغا 3، ولكن يمكنك أيضا تناول مكمل غذائي إذا كنت قلقا من أنك قد لا تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي.

3. المغنيسيوم:

يدعم المغنيسيوم آلاف التفاعلات المختلفة داخل الجسم، ما يجعله عنصرا غذائيا مهما حقا في وجباتنا الغذائية.

وأحد أدواره الرئيسية هو الحفاظ على وظيفة الأعصاب والعضلات الطبيعية.

وتحتوي البقول والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور على المغنيسيوم، لكن الكثير من الناس يصلون إلى الكمية الكافية اليومية الموصى بها. ويُعد الشعور بالإرهاق علامة على أنك قد لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم، بالإضافة إلى تقلصات العضلات والإمساك.

4. الزنك:

يلعب الزنك دورا مهما في دعم نظام المناعة الصحي، ويمكن أن يكون له أيضا تأثير إيجابي على صحتك العقلية.* المصدر- روسيا اليوم

