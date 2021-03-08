دوت الخليج - وكالات -

إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا. إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كوروناأعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبراً عاجلاً أفادت فيه بإصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة". وذكر بيان للرئاسة السورية أن "الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة". وقال البيان إن الأسد وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة". وأكد أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.