سفارة أميركا بالرياض تدين "اعتداءات الحوثيين الشنيعة"

دانت السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيرانية، في الآونة الأخيرة، على أراضي المملكة.

وذكرت السفارة الأميركية في الرياض في بيان: "تدين السفارة الأميركية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان "تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وجددت السفارة الأميركية التأكيد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. وقالت إن "التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".

وأعلنت السعودية مساء الأحد، استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أشار المصدر إلى "محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت مساء الأحد شظايا صاروخ بالستي قرب الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة".

وكشف أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

كما أكد المصدر أن "المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية"، وأنها "بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي".