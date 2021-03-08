هونج كونج: الإصلاحات الانتخابية ستحسن قدرة الإقليم على الحكم الذاتى

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة هونج كونج التنفيذية، كارى لام، اليوم الإثنين، إن التغييرات التى تعتزم الصين تطبيقها على النظام الانتخابى فى هونج كونج ستحسن من قدرة المركز المالى العالمى على الحكم الذاتى، وذلك فى أعقاب عودتها إلى المقاطعة بعد حضورها افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصينى فى الأسبوع الماضى.





ويتجه البرلمان الصينى إلى تقليص التمثيل الديمقراطى بشكل كبير، فى الهيئة التشريعية فى هونج كونج، وفى اللجنة التى تختار الرئيس التنفيذى، وتراجع أى مرشحين فى الانتخابات لتحديد "وطنيتهم".

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