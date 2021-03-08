عاجل.. العراق يمدد الحظر الجزئى أسبوعين لزيادة الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن العراق، اليوم الإثنين، تمديد الحظر الجزئى فى البلاد لمدة أسبوعين، وذلك بعد زيادة ملحوظة فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة "العربية" منذ قليل.





وكان الإصابات اليومية فى العراق تخطت حاجز الـ 4 آلاف إصابة خلال الأيام الأخيرة، وارتفع إجمالى حصيلة الإصابات فى البلاد إلى أكثر من 725 ألف إصابة مؤكدة، فى حين اقتربت حصيلة الوفيات من 14 ألف حالة.

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