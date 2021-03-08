بريطانيا: توزيع 23.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية أن معدل التطعيم اليومى ضد كورونا قد بلغ 349.976 جرعة فى بريطانيا، ما يعنى أن تطعيم 75% من سكان المملكة المتحدة بجرعتين من اللقاح سيستغرق 7 أشهر.

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