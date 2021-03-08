عاجل.. استقالة مدير بورصة إسطنبول المدان فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وكان محمد هكان أتيلا، الذى تولى منصب نائب المدير العام لمصرف "هالك بنك"، أدين فى 2018 بالتخطيط لمساعدة إيران فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية. وأطلق سراح أتيلا من السجن فى الولايات المتحدة بعدما أمضى عامين خلف القضبان. وعين فى أعقاب ذلك مديرا للبورصة فى أكتوبر 2019. ومن المتوقع أن تنظر محكمة فدرالية أمريكية فى وقت لاحق هذا العام فى ستة اتهامات موجهة لـ"هالك بنك" التركى تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وخرق عقوبات فى 2019.

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