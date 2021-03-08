كورونا يواصل تفشيه فى إيران.. أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة و99 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالى عدد وفيات (كوفيد-19) فى إیران إلى 60 ألفا و786 شخصا، مشيرة إلى أنه من بين مليون و698 ألفا و5 حالات سجلتها البلاد حتى الآن، تعافى ملیون و442 ألفا و198 شخصا من الإصابة.
كما أضافت أن هناك نحو 3 آلاف و804 مرضى فى حالة حرجة يخضعون للعلاج فى وحدات العناية المركزة.
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