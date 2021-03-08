قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي، إن الولايات المتحدة منعت توريد 30 طائرة هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز ATAK إلى باكستان.
الولايات المتحدة تمنع تركيا من بيع 30 مروحية إلى باكستانأنقرة تحذر واشنطن من عواقب الضغوطات التي تفرضها بسبب صفقة صواريخ "إس-400"
وأضاف قالين في تعليقه على العقوبات الأمريكية بسبب شراء أنقرة صواريخ "إس-400" الروسية، أن صفقة شراء باكستان للمروحيات التركية من المرجح الآن أن تكون من نصيب الصين.
ووكان المتحدث باسم الصناعات العسكرية التركية قد صرح أن تركيا وباكستان وقعتا عقدا في يوليو عام 2018، بشأن توريد 30 طائرة هليكوبتر تركية من طراز "ATAK"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر عقد في تاريخ تركيا في مجال تصدير الأسلحة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.5 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تمنع تركيا من بيع 30 مروحية إلى باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.