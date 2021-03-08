بتكلفة 900 مليون دولار.. إسرائيل وقبرص واليونان تتفق على الربط الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اليوم الإثنين، اتفاقا مبدئيا لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء، والذى سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة حوالى 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.





من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، إن "المشروع سيوفر مصدر كهرباء احتياطيا فى أوقات الطوارئ، والأهم من ذلك أنه سيدعم أيضا قدرتنا على أن نزيد من اعتمادنا بشكل كبير على توليد الطاقة الشمسية".

فيما قالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، إن المشروع "خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، وبالتالى اعتمادنا على الوقود الثقيل".

وستبلغ قدرة الكابل 1000-2000 ميجاوات، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2024، وفقًا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

ويبلغ طوله حوالى 1500 كيلومتر وبعمق أقصى 2700 متر، وسيكون أطول وأعمق كابل كهرباء تحت سطح البحر تم إنشاؤه على الإطلاق.