جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث الرسمى للتحالف العربى، العقيد الركى تركى المالكى، اليوم الإثنين، من أن محاولة استهداف أرامكو بالظهران وميناء رأس تنورة عمل إرهابى واستهداف للاقتصاد العالمى، مؤكدًا قدرة التحالف على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية، ومؤكدًا أن لديهم القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قال المالكى إن القوات المسلحة السعودية نجحت فى إسقاط المسيرات المفخخة، ولا توجد دولة فى العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية. ولقت إلى أن هناك دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة، مضيفًا أنه لا تملك أى دولة إقليمية الجرأة على تبنى أى هجوم ضد السعودية، مضيفًا أن المملكة لديها قوة ردع كبيرة ضد أى تهديد مهما كان مصدره. وتابع متحدث التحالف، أن الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين، مؤكدًا أن القوات المسلحة وقوات التحالف تتخذ كل الوسائل والطرق لمواجهة من يحاول تهديد أمن السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالكى: اعتداءات الحوثى تهدد الاقتصاد العالمى وقادرون على حماية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.