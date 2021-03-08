إصابة الرئيس السوري وزوجته بكورونا

دمشق ـ «الوطن»:

أعلن بيان للرئاسة السورية أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة، وقال البيان إن الأسد وزوجته “بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي”.

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