مع دخولها العام الثاني .. الجائحة تغلق ثلثي وجهات السياحة العالمية

■ إحالة 140 كويتيا للنيابة لعدم التزامهم بإجراءات كورونا

■ دبي تغلق 47 منشأة سياحية مخالفة

■ أكثر من 22 ألف أردني تلقوا اللقاح

■ فلسطين توقع اتفاقية لاستلام 100 ألف جرعة من «سينوفاك»

■ بدء المرحلة الثانية لاختبار اللقاح الإيراني فـي مايو

■ بريطانيا تبدأ برنامج «التحدي البشري للفيروس»

دبلن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أغلقت القيود المرتبطة بوباء كورونا كليا أو جزئيا ثلثي الوجهات في أنحاء العالم أمام السياحة الدولية، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. وبعد مرور عام على تصنيف منظمة الصحة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد على أنه وباء، لا تزال 69 وجهة من أصل 217 وجهة “مغلقة تماما”، حسبما ذكرت منظمة السياحة العالمية في أحدث تقرير لها بشأن قيود السفر. وهناك عدد مماثل تقريبا من الوجهات “المغلقة جزئيا”، وفقا لحسابات المنظمة. وقالت منظمة السياحة العالمية إن 38 وجهة من أصل 69 وجهة مغلقة تماما ظلت على هذا النحو لمدة 40 أسبوعا على الأقل، مشيرة إلى “الاختلافات الإقليمية” في كيفية تطبيق القيود. وتم إغلاق 30 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تماما، أي ضعف عدد الوجهات الموجودة في أوروبا، والتي اجتاحها الوباء بشدة في الموجتين الثانية والثالثة خلال أشهر الشتاء. كما تم إغلاق 11 وجهة في إفريقيا تماما، مع 10 وجهات أخرى في الأميركتين و3 وجهات في الشرق الأوسط. وقالت منظمة السياحة العالمية إن “ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا” دفع العديد من الحكومات إلى “العدول عن مساعي تخفيف القيود على السفر” التي شوهدت بعد الموجة الوبائية الأولى في أوائل عام 2020. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 117 مليونا و501 ألف و471 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أحالت وزارة الداخلية الكويتية 140 مواطنا كويتيا بينهم 15 نائبا في مجلس الأمة إلى النيابة العامة، بسبب عدم التزامهم بإجراءات كورونا. بحسب صحيفة “القبس” الكويتية. من جهتها أعلنت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق 47 منشأة سياحية وترفيهية، وإصدار 274 مخالفة لمنشآت سياحية خلال شهرين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، قالت وزارة الصحة الأردنية، إن أكثر من 22 ألف مواطن أردني تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس الأول الأحد 7 مارس. في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 581 إصابة جديدة و41 حالة وفاة.

بدوره أعلن سفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، عن توقيع بلاده اتفاقية لاستلام 100 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، في الأيام القليلة القادمة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، أعلنت إيران أنها بصدد البدء بالمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية على لقاحها المحلي الصنع ضد فيروس كورونا المستجد، وتوقع مدير مركز الاختبارات السريريّة في جامعة طهران للعلوم الطبيّة حامد حسيني بدء المرحلة الثانية للاختبار البشري، لأوّل لقاح إيراني مضاد لكورونا باسم “كوف إيران بركت” نهاية شهر مايو المقبل. بدورها أكدت وزارة الصحة البريطانية أن بريطانيا أصبحت أول دولة تصيب متطوعين أصحاء بفيروس كورونا في إطار ما يسمى بدراسة التحدي البشري للفيروس. وقالت إن الاختبارات الأولى في الدراسة والتي تشمل متطوعين لم يتلقوا لقاح “كورونا” بعد بدأت السبت. وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة إن “برنامج التحدي البشري سيعمل على تحسين وتسريع تطوير اللقاحات والعلاجات ضد كوفيد 19، وبدأت المجموعة الأولى من المتطوعين الآن دراسة خصائص الفيروس في مستشفى رويال فري في لندن”.

والهدف من الدراسة هو البحث في كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع الفيروس وكيفية تفاعل جزيئات الفيروس مع البيئة. الى ذلك تستعد جمهورية التشيك لارتفاع عدد مرضى كوفيد19 الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، حيث حذر وزير الصحة جان بلاتني من أن الأسبوع المقبل “سيكون الأكثر خطورة”. بدورها أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن بلادها تعاقدت على كميات تكفي لجميع السكان من لقاح “فايزر ـ بيونتيك”.

آسيويا، بدأت فيتنام تقديم أول لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث كان موظفو الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في المرافق الطبية في هانوي، ومدينة هو تشي منه، وهاي دونج ـ موقع أكبر انتشار في فيتنام ـ أول من حصلوا على لقاح “أسترازينيكا”.