عاجل.. استقالة وزير العمل الأردنى من منصبه

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى عبر حسابه فى تويتر: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالى الدكتور معن مرضى عبدالله القطامين وزير العمل، من منصبه".
وتم تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، بحسب ما جاء على حساب الديوان.
وكان القطامين يشغل حقيبتى العمل والاستثمار، قبل سحب الحقيبة الأخيرة منه فى التعديل الوزارى الذى جرى أمس الأحد.
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