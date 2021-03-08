إسرائيل تبدأ حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلقت السلطات الصحية فى دولة الاحتلال الإسرائيلى رسميًا، اليوم الإثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل داخلها، أو داخل مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.





وقال بيان خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية، إن المسعفين فى منظمة "نجمة داوود الحمراء" تولوا تلقيح العمال بلقاح موديرنا فى "حملات التلقيح على الحواجز الإسرائيلية، وفى المناطق الصناعية" فى الضفة الغربية. وبحسب البيانات الإسرائيلية، حصل 700 عامل فلسطينى على اللقاح ضمن حملة تجريبية الخميس الماضى، وهو ما قالت "نجمة داوود الحمراء" إنها كانت حملة تطعيم "ناجحة". وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت فى 19 فبراير الماضى، التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتلقيح 100 ألف عامل فلسطينى. وسجلت الضفة الغربية المحتلة 141 ألف إصابة و1.579 وفاة من إجمالى السكان الذين يعيشون فى المنطقة، ويقدر عددهم بـ 2.8 مليون نسمة.

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