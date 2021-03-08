وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكى من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثى فى مأرب يحاول تقويض المساعى الأممية للحل فى اليمن، ولكن لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".
وتحدث المالكى عن "مساندة السعودية للجيش الوطنى اليمنى ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل فى خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".
وقال المالكى، ملتزمون بقواعد القانون الدولى فى عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أى تهديد مهما كان مصدره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركى المالكى: لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.