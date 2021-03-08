تركى المالكى: لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن تركى المالكى، إن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية"، متهما "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة فى البحر الأحمر".





وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكى من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثى فى مأرب يحاول تقويض المساعى الأممية للحل فى اليمن، ولكن لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".

وتحدث المالكى عن "مساندة السعودية للجيش الوطنى اليمنى ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل فى خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".

وقال المالكى، ملتزمون بقواعد القانون الدولى فى عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أى تهديد مهما كان مصدره.