بابا الفاتيكان: العراق سيبقى دائما فى قلبى

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فرنسيس فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، بعد انتهاء زيارته لبغداد، "العراق سيبقى دائمًا فى قلبى"، مضيفا: "أطلب منكم جميعًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن تعملوا معًا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يُهمِل أحدًا، ولا يميز أحدًا. أؤكد لكم صلاتى من أجل هذا البلد الحبيب".
وغادر البابا فرنسيس، صباح اليوم الإثنين، مطار بغداد الدولى عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث كان فى وداعه الرئيس العراقى برهم صالح.
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