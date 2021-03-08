عاجل.. تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية للغد

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق انعقدت جلسة النواب الليبى فى مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبا.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال ترأس الجلسة، إن اليوم نطوى صفحة الانقسام الليبي، فلا إقصاء أو تهميش فى المرحلة المقبلة.

وأعرب عقيلة عن تطلعه لتجاوز الكثير من العقبات لتنظيم الانتخابات المقبلة فى ديسمبر المقبل.