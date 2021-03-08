وزير داخلية إيران يحذر روحانى: تزايد العصيان المدنى بسبب أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، بعث وزير الداحلية الإيرانى برسالة إلى روحانى، اليوم الإثنين، يؤكد فيها ارتفاع وتيرة وحالات العصيان المدنى التى تشهدها إيران، لافتًا إلى أنها شهدت تزايدًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة.

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