النشرة المرورية : زحام أعلى دائرى البساتين والأزهر وسيولة بمحور روض الفرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص، فى الفترة المسائية، مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، حيث تشهد معدلات السير اليوم تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور محرم بك للقادم من طريق القناة ومتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأضاف صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع المشاية، مشيرا إلى أن باقى طرق ومحاور الوجهين البحرى والقبلى ما زالت الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى دائرى البساتين، للقادم من المنيب ومتجه لدار السلام ومنزل الأوتوستراد، وكذلك الاتجاه الآخر القادم من مناطق كارفور ومتجه إلى الأوتوستراد والمعادى، ويفضل سلوك نفق كارفور ومنطقة المعراج والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأشار صابر إلى أن محور 26 يوليو تنحصر فيه الأحجام ما قبل منطقة الدائرى للقادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومتجه لميدان لبنان، ناصحا بسلوك محور روض الفرج الذى يكون أفضل حالا فى هذا التوقيت.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام عند كورنيش العجوزة، بسبب أعمال التطوير، ناصحا المتجه لمناطق إمبابة والكيت كات بسلوك شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى الفردوس فى الاتجاه القادم من نفق الأزهر ومتجه لمناطق صلاح سالم؛ نتيجة الأعمال، ويفضل استخدام محور النصر، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام أعلى من معدلاتها بشارع الأزهر للمتجه إلى الموسكى والعتبة، ناصحا باستخدام شارع الجيش وشارع بورسعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق للمتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.