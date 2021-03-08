أخبار اليمن : شرف يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

شرف يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالميالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حالياً.

وفي اللقاء أعرب الوزير شرف، عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني للدور الإنساني المهم لبرنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، بما في ذلك اليمن الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر أوجدها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خلال ست سنوات من القصف وتدمير الاقتصاد الوطني وفرض سياسات العقاب الجماعي.

ولفت إلى أن برامج وأنشطة برنامج الأغذية العالمي في اليمن تحظى بتقدير الشعب اليمني والقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، وأن البرنامج استحق حصوله على جائزة نوبل للسلام في العام 2020م.

وأكد الوزير شرف، أن صنعاء بصمودها وقدراتها الفعالة والقوية في التعامل مع العدوان، ما تزال تعلن للعالم أجمع أنها مع السلام العادل والمشرف إيماناً منها بمصالح وتطلعات الشعب اليمني وبمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كأساس لإرساء علاقات متميزة مع دول الجوار.

بدوره أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى مسئولية البرنامج في تقديم المساعدات الإنسانية في كافة دول العالم، خاصة المناطق التي تشهد حروب وكوارث طبيعية.

ولفت إلى أن مكتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء يقدم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة فئة النازحين.. مؤكدا أن معالجة تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن لن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى سلام دائم وحل سياسي سلمي.

حضر اللقاء، رؤساء دوائر المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير يحيى السياغي ومكتب وزير الخارجية الدكتور طارق مطهر والمراسم السفير عبدالغني السعيدي ومدير التشريفات المستشار أصيل النزيلي والمديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر والممثل المقيم للبرنامج باليمن لوران بوكيرا والمساعدة الخاصة للمدير التنفيذي كريستين نيلسون.