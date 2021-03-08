عقيلة صالح: يجب تجاوز العقبات من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى مستهل جلسة مجلس النواب التى تعقد، اليوم الإثنين، فى مدينة سرت؛ لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأضاف صالح أن الشعب الليبى يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، لكى نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه فى المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبى أعضاء المجلس إلى الرقى بالنقاش والحوار إلى مستوى المرحلة والحدث الذى يترقبه الشعب الليبى.

ومن المقرر أن تنتهى مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة فى البلاد، فى 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من ملتقى الحوار السياسى الليبى برعاية الأمم المتحدة.