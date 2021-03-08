واشنطن: هجمات الحوثيين ضد السعودية تظهر عدم جديتهم فى تحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هجمات الحوثيين ضد السعودية خطيرة وغير مقبولة وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر. وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد بأن إحدى ساحات الخزانات البترولية فى ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تعرضت لهجوم بطائرة مُسيرة دون طيار، ولم ينتج عن محاولة الاستهداف أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

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