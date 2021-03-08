خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ "كورونا" فى الولايات المتحدة منذ بداية تفشى الوباء من حاجز الـ 29 مليوناً، ووفاة أكثر من 525 ألف حالة.

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