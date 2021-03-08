أخبار اليمن : قطاع المرأة في المؤتمر يثمّن صمودها في وجه العدوان

قطاع المرأة في المؤتمر يثمّن صمودها في وجه العدوانحيا المؤتمر الشعبي العام صمود المرأة اليمنية على مدى 6 سنوات ماضية في وجه العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن،وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس الجاري، ثمّن قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام عاليا تضحيات المرأة اليمنية وإستبسالها في مواجهة العدوان والحصار.

واشار قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام إلى أن المرأة اليمنية أظهرت ثباتاً وصموداً غير مسبوق خلال سنوات العدوان ولازالت تقاوم بصلابة تداعيات هذه الحرب واثارها الكارثية على المجتمع والاسرة وعلى المرأة بشكل خاص.

ولفت قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام إلى أن تضحيات وصمود المرأة اليوم يعد امتداداً لنضالات المرأة اليمنية عبر التاريخ، ووقوفها الى جانب اخيها الرجل، في مواجهة جميع التحديات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وفي الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت لهذا الوطن.

منوها إلى دور المرأة اليمنية النضالي وادوارها التاريخية في الكفاح الوطني من اجل التحرر من الاستبداد والاستعمار واقامة النظام الجمهوري العادل وبناء المجتمع اليمني القائم على اسس العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية .

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، هو احتفال عالمي يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.