مصر واليونان تبحثان بالقاهرة قضايا الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة الاثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، سبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، ذكر أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة.

وأشار شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر، وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن.

وأكد وزير الخارجية المصرية على تطلع القاهرة إلى سرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى شكري وديندياس ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.