عملية عسكرية "نوعية" للتحالف ضد معاقل للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن عملية نوعية في اليمن، استهدف خلالها ورش تستخدم لتجميع وتركيب الصواريخ البالستية، وأخرى لتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان: "نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية".
وذكر التحالف أن هذه العملية تأتي "ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعة، والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء".
وأكد بيان التحالف على الغارات تهدف إلى "حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة".
وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ العملية العسكرية يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأعلنت السعودية مساء الأحد، استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.
وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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