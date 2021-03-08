مشاهير وأثرياء خطفهم الموت في تحطم طائرات

تمثل وفاة أوليفيه داسو، أحد أشهر الأثرياء الفرنسيين يوم الأحد، الفصل الأخير من حوادث مأساوية لرياضيين ومشاهير وأثرياء لقوا مصرعهم في حوادث الطيران خلال العشرين سنة الماضية.

فيما يما يلي قائمة لبعض أبرز أولئك الذين ماتوا مبكرًا وبشكل مفاجئ:

الملياردير الفرنسي أوليفيه داسو - 2021

أثناء عودته من إجازة نهاية الأسبوع، تحطمت مروحية رجل الأعمال والنائب الجمهوري الفرنسي، أوليفييه داسو، ذو 69 عاما، مساء يوم الأحد 7 مارس 2021.

أوليفييه داسو كان مهندسًا وطيارًا بالتدريب ونائبا جمهوريا بارزا ومدير مجموعة طيران الأسرة.

صنفته مجلة فوربس في المرتبة 361 على مستوى العالم في عام 2020، بثروة تقدر بحوالي 5 مليارات يورو.

لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت - 2020

توفي كوبي براينت، بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ست مرات في مسيرة استمرت 20 عامًا، مع ابنته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد 26 يناير 2020 في كالاباساس، كاليفورنيا. كان براينت يبلغ من العمر 41 عامًا وكانت جيانا "جيجي" لا يتعدى عمرها 13 عامًا.

وبحسب ما ورد، سقطت المروحية الخاصة أثناء توجهها إلى أكاديمية مامبا لممارسة كرة السلة. إذ كان من المعروف أن براينت يستخدم طائرة هليكوبتر للسفر والتنقل لربح الوقت.

لاعب كرة القدم الأرجنتيني إميليانو سالا - 2019

توفي لاعب كرة القدم الأرجنتيني، مهاجم نادي نانت الموهوب، في عمر الـ28 عاماً في حادث تحطم طائرة في 21 يناير 2019.

وكان سالا في طريقه من ناديه السابق، نانت، في غرب فرنسا، إلى ويلز للانضمام إلى فريق مدينة كارديف، عندما اختفت الطائرة التي كانت تقله ليتم انتشال جثته من البحر بعد نحو أسبوعين.

المثير في قصته أنه بمجرد ركوب الطائرة، شعر إميليانو بشعور سيء دفعه إلى إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب إلى أصدقائه: "سأغادر إلى كارديف، أنا على متن الطائرة، يبدو أنها ستسقط، إذا لم تتلقوا مني أي أخبار بعد ساعة ونصف، فأنا لا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أشخاصا للبحث عني، لأنهم لن يجدوني". كما بعث رسالة صوتية إلى أبيه يقول" أنا في الطائرة ويبدو أنها ستسقط… أبي، أنا خائف حقا".

الملاكم الأولمبي الفرنسي ألكسيس فاستين - 2015

توفي الملاكم الأولمبي الفرنسي، الحاصل على الميدالية البرونزية في بكين، ألكسيس فاستين عن عمر يناهز 28 عاما مع تسعة آخرين، في تحطم طائرة مروحية في الأرجنتين أثناء مشاركته في عرض برنامج المغامرات التلفزي Dropped الذي كان يعرض على القناة الفرنسية TF1.

الملحن الأميركي جيمس هورنر - يونيو 2015

توفي الملحن الشهير والموهوب جيمس هورنر عن عمر يناهز 61 عاماً. اشتهر بتأليفه لموسيقى فيلم تايتانيك وفيلدز أوف دريمز وبريف هارت، إثر تحطم الطائرة التي كان على يقودها بنفسه فوق ضواحي لوس أنجلوس.

وكان هورنر قد حاز على جائزتي أوسكار عام 1998، عن تأليفه الموسيقى التصويرية لفيلم تايتانيك، حيث حاز على جائزة أفضل موسيقي تصويرية وأفضل أغنية أصلية عن أغنية " ماي هارت ول جو اون " التي غنتها المغنية سيلين ديون. وبفضل براعته في التلحين، تم بيع 27 مليون نسخة من ألبوم الموسيقى التصويرية لتايتانيك في أنحاء العالم.

الملياردير الأميركي ستيف فوسيت - 2007

في 3 سبتمبر 2007، اختفى الملياردير ستيف فوسيت أثناء تحليقه بطائرته فوق صحراء نيفادا وعمره 63 عاما.

وكان فوسيت أول شخص يطير بمفرده في منطاد حول العالم في عام 2002. وبعد ثلاثة أعوام نجح في القيام بأول رحلة طيران حول العالم بدون توقف، وبدون إعادة التزود بالوقود.

وفي عام 2006 حقق رقما قياسيا جديدا لأطول فترة طيران متواصل في تاريخ الملاحة الجوية حيث قطع مسافة 42469 كم جوا.

المغنية الأميركية أليا هوتون - 2001

استقلت مغنية آر أند بي، أليا هوتون التي تحولت إلى ممثلة، مع ثمانية آخرين طائرة من نوع سيزنا ذات المحركين في جزر الباهاما للتوجه إلى ميامي بعد تصوير أحدث كليب مصور لها.

وبعد وقت قصير من الإقلاع، تحطمت الطائرة في حريق ناري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

في وقت وفاتها، كانت أليا، البالغة من العمر 22 عامًا، من ألمع نجوم غناء (R&B)، إذ برزت في سماء الغناء عام 1994 عندما فازت أغنيتها ((Ain’t Nothing But a Number بالمراكز الأولى في استفتاءات الأغاني الأجنبية العالمية. كما فازت بجائزة "غرامي" كأفضل مغنية (R&B).