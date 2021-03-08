مجلس الوزراء الكويتى: نسبة الإصابة بـ كورونا مرتفعة مقارنة بعدد المسحات

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد قرر فى وقت سابق، فرض حظر تجول جزئى فى كافة أرجاء البلاد، فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس". وشهدت إصابات كورونا فى الأيام الثلاثة الماضية فى الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالى الإصابات خلال تلك الأيام 4.466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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