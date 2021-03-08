الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جديدة بتعز ويكبد الحوثيين خسائر كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطنى خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثى فى جبهة مقبنة، تمكنوا خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبة القاعدة بعزلة القحيفة والسيطرة ناريًا على منطقة الكويحة وجبل المطار.
ولفت المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر مجموعة من عناصر الميليشيات.
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