عاجل.. ‏⁧‫التحالف‬⁩ يدمر صاروخ باليستى أطلقه الحوثيين تجاه ⁧‫خميس مشيط‬⁩

جدة - نرمين السيد - فيما كشف التحالف أيضا عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط، بحسب ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وقالت قوات التحالف، إن ميليشيات الحوثى ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولى.

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