بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ سبتمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - ولم تسجل بريطانيا حالات وفاة بين من ثبتت إيجابية إصاباتهم بكوفيد-19 قبل 28 يوما مقابل 158 حالة فى اليوم السابق، وقالت إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 22.2 مليون.
وسجلت بريطانيا 5.177 حالة إصابة بالفيروس أمس الأحد، نزولا من 6.040 فى اليوم السابق.
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