صور.. مناورات جوية بين السعودية وأمريكا بمشاركة القاذفتين بى 52

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية أجريا تمريناً ثنائياً، أمس الأحد شاركت فيه مقاتلات F15SA السعودية، والقاذفات الاستراتيجية B52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقالت القيادة المركزية الأمريكية، فى بيان، إن قاذفتين من طراز "بى - 52" حلقتا فى مهمة دورية بعيدة المدى عبر منطقة الشرق الأوسط، فى إطار جهودها لطمأنة الحلفاء فى المنطقة وردع إيران. وأضاف البيان أن طائرات "بى - 52" حلقت عبر المنطقة بمرافقة منفصلة لمقاتلات من دول مختلفة لمقاتلات السعودية وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى. وقال البيان: "ينقل سلاح الجو الأمريكى بشكل روتينى الطائرات والأفراد داخل وخارج وحول منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية لتلبية متطلبات المهمة، والتدريب مع الشركاء الإقليميين، مما يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية". يأتى ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق 10 صواريخ على قاعدة الأسد الجوية فى العراق، فى رابع هجوم صاروخى على القوات الأمريكية وقوات التحالف فى العراق منذ منتصف فبراير.

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