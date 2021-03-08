وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة 

أفادت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ100 ألف حالة.
وقالت الوزارة إن 318 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ أن ضرب الوباء البلاد قبل 13 شهرا إلى 100103 حالات.
كما تم تسجيل حوالي 13902 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، مقابل 20765 إصابة تم رصدها يوم الأحد.
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