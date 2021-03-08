أخبار اليمن : قصف هدفاً عسكرياً في العمق السعودي

دوت الخليج -

قصف هدفاً عسكرياً في العمق السعودي

استهدفت القوة الصاروخية مساء اليوم هدفاً عسكرياً بمطار أبها الدولي. قصف هدفاً عسكرياً في العمق السعودياستهدفت القوة الصاروخية مساء اليوم هدفاً عسكرياً بمطار أبها الدولي. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً حساساً بمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخراً ولم يكشف عنه بعد. وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية .. مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

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