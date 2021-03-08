أخبار اليمن : جريح بانفجار قنبلة عنقودية في قحزة بصعدة

جريح بانفجار قنبلة عنقودية في قحزة بصعدة
أصيب مواطن اليوم بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي في مديرية صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن مواطنا أصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة قحزة بمديرية صعدة.
وأشار المصدر إلى أن أغلب مناطق صعدة مليئة بمخلفات العدوان التي تشكل تهديد لحياة المواطنين لاسيما الأطفال والنساء.
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